Receita Federal apreende 355 quilos de cocaína no Porto de Santos

SÃO PAULO - A Receita Federal apreendeu na quinta-feira, 1º, 355 quilos de cocaína no Porto de Santos. A atuação da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp) da Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos impediu uma tentativa de envio da droga ao exterior.

A cocaína estava oculta dentro de um contêiner, parte do lote de uma carga composta por sete, contendo big bags com aditivo nutricional. O destino seria o Porto de Hamburgo, na Alemanha. Cães farejadores participaram da operação.

+++ Operação policial apreende 1,5 tonelada de cocaína no Rio

Atendendo às atribuições e às prerrogativas legais de cada órgão, a droga apreendida foi entregue à guarda da Delegacia de Polícia Federal de Santos, que prosseguirá com as investigações. Na operação, não houve prisões.