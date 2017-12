Receita faz a maior apreensão de cocaína do ano no Porto de Santos

SANTOS - A Receita Federal apreendeu 1.098 quilos de cocaína nesta sexta-feira, 3, no Porto de Santos, litoral sul de SP. A droga seria enviada para Antuérpia, na Bélgica. De acordo com a Receita, foi a maior apreensão do entorpecente neste ano no cais santista.

A droga encontrada hoje estava dentro de três sacolas que foram escondidas em uma carga de leveduras. A cocaína foi entregue à Polícia Federal.

Esta foi a 23ª apreensão de drogas somente neste ano no terminal santista. No último dia 23, os agentes descobriram, também no Porto de Santos, 936 quilos de cocaína.

Até agora, 10.604,69 quilos de cocaína foram descobertos. Em 2016, foram 10.622,40.