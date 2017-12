Receita apreende R$ 1,5 milhão em diamantes e joias em Cumbica

SÃO PAULO - A Receita Federal apreendeu pedras de diamante e joias estimados em U$ 500 mil - equivalente a R$ 1,5 milhão - em operação na manhã desta quarta-feira, 11, no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Entre as peças estava um anel que exibia uma etiqueta de U$ 42.240. A primeira avaliação realizada no aeroporto é que as pedras são de "altíssima qualidade". O material agora será submetido à perícia especializada.

O passageiro, brasileiro, havia escondido as joias junto ao corpo. Ele estava em um voo proveniente dos Estados Unidos.

Tráfico. Na terça-feira, a Polícia Federal prendeu um sul-coreano tentando embarcar para o exterior com droga em sua bagagem de mão. Essa foi a décima prisão ocorrida somente nesta semana por tráfico de drogas em Cumbica.

O Aeroporto de Cumbica é o mais movimentado da América Latina. Somente em 2014, 40 milhões de passageiros passaram pelos terminais.