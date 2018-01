Receita apreende no Porto de Santos a maior carga de cocaína do ano

Uma carga de quase uma tonelada de cocaína, a maior localizada em 2017 pela Receita Federal, foi apreendida no Porto de Santos, em São Paulo, nesta segunda-feira, 23. A droga estava escondida em meio a uma carga de folhas de pasta de celulose, distribuída em 32 bolsas. O destino seria a cidade de Le Havre, na França.

+++ Seis ex-guerrilheiros das Farc são mortos na Colômbia

A Aduana Francesa colaborou com informações que ajudaram na seleção da carga para inspeção dos fiscais, segundo a Receita brasileira. A suspeita é de que o proprietário da carga não tivesse conhecimento sobre o armazenamento da droga. A Polícia Federal seguirá com as investigações. No total, desde o início do ano, a Receita localizou quase 10 toneladas de cocaína no País.

+++ PMs são presos por guardar armas, bombas e drogas em UPP