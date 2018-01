Receita apreende 1,5 tonelada de cocaína no Porto de Santos

SOROCABA - A Receita Federal apreendeu cerca de 1,5 tonelada de cocaína escondida em três contêineres prontos para o embarque no Porto de Santos, nesta quinta-feira, 1º. A droga estava distribuída em mais de 40 sacolas de plástico preto e camuflada entre a carga de pisos e bobinas de papel. Os contêineres seriam embarcados em um navio com partida programada e com destino ao Porto de Antuérpia, na Bélgica.

A carga de entorpecente foi descoberta durante operação de rotina de monitoramento dos embarques para o exterior, realizada pela alfândega, em conjunto com a Polícia Federal. Um scanner emitiu um sinal de alerta, e os contêineres foram abertos para fiscalização.

A suspeita é de que a droga tenha sido escondida no carregamento sem o conhecimento do dono da carga, crime conhecido como "rip-off".

A Delegacia da Polícia Federal de Santos abriu inquérito para apurar o crime - é a maior quantidade da droga já apreendida nesse tipo de operação. Imagens de câmeras de segurança instaladas na área onde estavam os contêineres estão sendo analisadas. Até a manhã desta sexta-feira, 2, ninguém tinha sido preso.