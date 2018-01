Recarga do Bilhete Único sem cadastro estará suspensa a partir de segunda

A partir do dia 1º de agosto, estará suspensa a recarga do Bilhete Único nas modalidades diário e semanal em cartões não cadastrados. "Estamos fazendo uma ação conjunta com o Metrô e a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) para combater as fraudes que foram identificadas na utilização do Bilhete Único", explica a assessora técnica da diretoria de gestão da SPTrans, Selma Strublic, em entrevista à Rádio Estadão.

A mudança é temporária, segundo Selma, e não se aplica à modalidade mensal. "O usuário que quiser continuar usando o cartão não cadastrado pode fazer isso, mas terá de carregar o cartão com dinheiro", explica.

Segundo Selma, hoje 2,4 milhões de cartões do Bilhete Único são anônimos. "Foram identificadas algumas ocorrências, principalmente nas estações da CPTM, da venda de créditos por fraudadores a tarifas menores. "Esse período de suspensão colabora para uma apuração mais detalhada do que está ocorrendo", diz.

Para quem quer cadastrar o cartão do Bilhete Único, o primeiro passo é acessar o site da SPTrans e fornecer informações pessoais de identificação. Depois, o usuário pode retirar o cartão em qualquer um dos postos. "Não precisa mais fazer o agendamento", explica Selma.