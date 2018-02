Recarga de bilhete único apresenta dificuldades Quem precisou recarregar o bilhete único no metrô ontem encontrou dificuldades. O sistema ficou fora do ar durante todo o dia e parte das máquinas de autoatendimento não funcionou. Nos próximos 40 dias, a chamada venda assistida, feita com ajuda de funcionários em cabines, não será efetuada em 37 estações. A Sé, parada mais movimentada, pode ficar sem a cabine até o fim de setembro.