Recapturados 15 dos 43 fugitivos da Fundação Casa de Ferraz de Vasconcelos

SÃO PAULO - A Polícia Militar continua, nesta segunda-feira, 26, a procura por 28 dos 43 fugitivos da Fundação Casa de Ferraz de Vasconcelos II, no Bairro Chácara Guaio, Região Metropolitana de São Paulo. Até a manhã desta segunda, 14 menores já haviam sido recapturados pela PM, ainda nos arredores da unidade socioeducativa. O décimo quinto fugitivo foi levado de volta para a detenção pela própria família.

A fuga em massa aconteceu por volta das 13h30 do domingo, 25. De acordo com a assessoria de imprensa da Fundação Casa - antiga Febem - dois adolescentes iniciaram uma briga e outros internos entraram na discussão.

Os jovens chegaram a quebrar cadeados dos portões do local e pularam o muro que cerca o centro.

Em uma tentativa de conter a fuga, três funcionários ficaram feridos e precisaram ser levados para um hospital da cidade.

A Fundação Casa Ferraz de Vasconcelos II tem capacidade para 64 internos e estava com todas as vagas ocupadas no momento da fuga. Apenas 21 menores permaneceram na unidade.