Rebouças terá trecho interditado a partir deste fim de semana

SÃO PAULO - A Avenida Rebouças, na zona oeste de São Paulo, terá trechos interditados a partir desta sexta-feira, 30, com um deles permanecendo fechado por 30 dias para a continuidade as obras de melhorias no corredor de ônibus.

O cruzamento da Avenida Rebouças com a Avenida Pedroso de Morais será fechado das 22h de hoje até as 5h de segunda-feira, 3. Já a faixa da esquerda da Avenida Rebouças, no sentido Centro, entre a Rua Capitão Antônio Rosa e a Rua Cônego Eugênio Leite, será interditada ocorrerá a partir das 10h de sábado, 1, e deve permanecer fechada por 30 dias.

Os veículos que trafegam pela Avenida Pedroso de Morais e pretendem cruzar a Avenida Rebouças para o sentido Centro deverão utilizar a Rua dos Pinheiros e acessar o sentido Centro da Avenida Rebouças pela Rua Capitão Prudente, ou pela Rua Joaquim Antunes ou pela Rua Cônego Eugênio Leite.