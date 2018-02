Rebouças passa a contar com Wi-Fi gratuito

Oito paradas do Corredor Campo Limpo/Rebouças/Consolação passam a oferecer, também hoje, conexão gratuita de internet aos passageiros com celular ou laptop. Os usuários têm direito a ficar online por 15 minutos. Depois, ficam impossibilitados de utilizar o serviço por uma hora.

Para conseguir entrar, antes é necessário fazer um cadastro com o número do CPF. A SPTrans não havia informado, até a sexta-feira, exatamente quais paradas do corredor terão a internet Wi-Fi.

A universitária Teresa Márcia de Lima, de 28 anos, pega ônibus diariamente no corredor e acha a medida, aliada à nova possibilidade de consulta virtual dos horários dos ônibus, positiva. "Se funcionar direito, já haverá um parâmetro para saber quanto tempo devo ficar esperando no ponto."

O técnico em informática Diego Sandoval Duarte, de 25 anos, também vê vantagens com as medidas. "Com a possibilidade da consulta, economizo tempo."

O uso de novas tecnologias pela SPTrans não se restringe ao oferecimento de internet em paradas ou à consulta virtual dos horários de ônibus. Desde dezembro, Wi-Fi é testado no Terminal Santo Amaro, zona sul, nos moldes do que começa a ser colocado em prática hoje. Além disso, o órgão criou, no ano passado, uma conta no Twitter (@sptrans_), onde publica informações como mudanças no itinerário das linhas. Contudo, ainda não é possível se comunicar com a SPTrans, enviando reclamações, pela rede social.