Reboco em túnel na zona sul de SP cai sobre carro

Pedro da Rocha, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um pedaço de reboco do teto do túnel Takeharu Akagawa, zona sul, caiu sobre um carro por volta das 4h45 deste domingo, 22. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) o motorista não ficou ferido.

Após o ocorrido, as pistas do túnel foram interditadas. Nesta tarde, a CET liberou o sentido bairro e o sentido Centro para o fluxo de veículos. O túnel liga as avenidas Santo Amaro e São Gabriel, próximo à avenida Nove de Julho.