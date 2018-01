Rebelião na Fundação Casa deixa seis feridos Adolescentes na Fundação Casa em Jundiaí, no interior de São Paulo, fizeram um motim na manhã de ontem. Segundo o sindicato dos trabalhadores da Fundação (Sintraemfa), seis funcionários ficaram feridos. O confronto terminou às 9h30, com a chegada do grupo de apoio, conhecido como "choquinho". A PM foi acionada para evitar fugas. A Corregedoria da Fundação vai apurar o motivo da rebelião.