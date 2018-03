Rebelião na Fundação Casa de Itaquera deixa 10 feridos

Internos da Fundação Casa tentaram fugir da Unidade Itaquera, localizada na rua do Contorno, sem número, no final da manhã desta quinta-feira, 11. Como eles não conseguiram fugir, atacaram os funcionários da unidade, mas foram controlados pelo próprio Grupo de Apoio da Fundação, segundo informa a assessoria da entidade.

A Polícia Militar foi chamada por volta das 11h e ficou fora da unidade para fazer a segurança externa. De acordo com a assessoria de imprensa da Fundação, a unidade tem capacidade para 130 internos e está no momento com 120.

A entidade ainda não tem informações sobre feridos. Por volta das 12h50, o Grupo e Apoio ainda fazia a revista dos internos em busca de pedaços de madeira e objetos cortantes. A Polícia Militar informou que os rebelados chegaram a fazer alguns monitores reféns.

Notícia atualizada às 16h07.