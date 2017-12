Rebelião em unidade da Fundação Casa da zona leste tem 29 reféns e 59 fugitivos

SÃO PAULO - Um motim de 3 horas e meia na unidade da Fundação Casa de Itaquera, zona leste de São Paulo, nesta segunda-feira, 12, terminou com a fuga de mais da metade dos internos - 59 dos 103 menores conseguiram escapar. No grupo de 29 funcionários feitos reféns durante o tumulto, segundo a Assessoria de Imprensa da Fundação Casa (antiga Febem), estava o diretor da unidade, cujo nome não foi revelado. Com cortes na cabeça e hematomas pelo corpo, ele foi encaminhado ao Hospital Santa Marcelina, também na zona leste, e seu estado de saúde não é grave. Todos os reféns foram liberados.

O grupo de adolescentes iniciou a rebelião por volta das 12h30. De acordo com a fundação, nenhum menor ficou ferido durante o motim e não houve apreensão de material com os internos. Os funcionários feitos reféns, exceto o diretor, também não ficaram machucados. Durante o tumulto, os adolescentes quebraram mesas e cadeiras da unidade, que tem capacidade para 150 detentos.

A Corregedoria-Geral da Fundação Casa, que acompanhou a negociação entre a superintendência de segurança e os menores, abrirá sindicância para investigar as causas do motim. A Polícia Militar havia recapturado 17 dos fugitivos até 16h30 e ainda fazia buscas pela região.

Outra rebelião. Na manhã desta segunda-feira, 12, também houve um motim na unidade da Fundação Casa da Vila Leopoldina, na zona oeste. Os menores atearam fogo em colchões, fizeram 12 funcionários reféns, mas nenhum interno conseguiu fugir. Todos os reféns foram liberados sem ferimentos.

A Superintendência de Segurança e a Corregedoria-Geral da Fundação Casa participaram da negociação com os menores da unidade, que foi isolada pela PM durante a manhã. De acordo com a assessoria fundação, o motim durou quase três horas, entre 9h20 e 12h.