Rebelião em presídio deixa nove mortos Uma rebelião na Casa de Privação Provisória de Liberdade de Itaitinga, no Ceará, deixou nove presos mortos e 11 feridos na madrugada de ontem. O motivo teria sido a briga de duas facções rivais. Homens do Policiais foram chamados para separar a briga, mas os detentos incendiaram colchões. As mortes foram causadas por queimaduras e asfixia.