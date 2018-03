Rebelião de 6h na Fundação Casa

Jovens internos de uma unidade da Fundação Casa (antiga Febem) na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, mantiveram sete funcionários reféns durante seis horas e meia de rebelião. O motim começou por volta das 9h30 de ontem, depois de um interno agredir um coordenador de equipe dentro de uma das salas de aula da unidade.

A briga levou outros funcionários da unidade a socorrerem o agredido, dando início à confusão generalizada. O coordenador de equipes foi agredido com socos e pontapés, mas não chegou a ser atacado por armas. Os seis demais reféns foram mantidos em uma sala da instituição. Durante o tumulto, foram quebradas cadeiras, mesas e portas, informou a Fundação Casa.

A Polícia Militar foi acionada e a diretoria da instituição negociou a liberação dos reféns. Os policiais aguardaram as conversas no lado externo da unidade. A rebelião na unidade acabou por volta das 16 horas. A Corregedoria da Fundação Casa acompanhou o caso do local e deve instaurar apuração sobre os motivos da rebelião.

O funcionário agredido foi socorrido e levado para o Hospital das Clínicas, também na zona oeste da capital, onde foi examinado ontem à tarde.

A unidade Vila Leopoldina está localizada no número 1.233 da Avenida das Nações Unidas e tem capacidade máxima para 150 internos.

Por medida de segurança, não é divulgada a quantidade de funcionários da instituição. A unidade, segundo a Fundação Casa, não estava lotada. Havia 101 internos no momento do tumulto.

Expansão. Desde 2005, o Estado de São Paulo expandiu o total de unidades da Fundação Casa, com a construção de 60 centros socioeducativos espalhados pelo interior e pela Grande São Paulo, cada um com capacidade para abrigar 56 adolescentes.

Atualmente, há 142 centros no Estado para atender quase 9 mil adolescentes.