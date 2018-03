Rebaixamento causa fissuras Para construir prédios onde o lençol freático está próximo da superfície, as construtoras precisam drenar a água. E muitos prédios continuam bombeando água para a rua para evitar que o subsolo, onde ficam as garagens, inunde. Segundo engenheiros, se muitos prédios fazem isso na mesma região, o lençol freático não tem tempo de voltar ao nível normal. Esse rebaixamento gera reacomodação do solo, que causa rachaduras e fissuras em imóveis.