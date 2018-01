Reaver um carro guinchado

Como obter informações sobre carros guinchados?

Ligue para 1188. O serviço atende 24 horas.

Como reaver o veículo?

Dirija-se ao Posto de Atendimento da CET/DSV, na Rua Boa Vista n.º 209, ou na Av. do Estado n.º 900 (das 8 às 17 horas), e apresente o documento de posse do veículo e RG. Se o dono for pessoa jurídica, é preciso levar a cópia autenticada do Contrato Social e o documento que comprove ser o responsável legal. Multas e IPVA devem estar quitados.

Qual é o valor da taxa de guinchamento?

Para veículos de passeio, R$ 391,10 mais R$ 30,70 a diária. Para motos, R$ 130,40 mais R$ 10,20 por dia.

4. Como retirar o veículo do pátio?

Leve o documento de liberação, expedido pela CET, e vá ao local para onde o carro foi levado até as 19 horas.

5. Há prazo para retirada?

Sim, 90 dias. Após esse período, o veículo poderá ser levado a leilão.

Se a pessoa chegar na hora em que o carro começou a ser guinchado, ela pode evitar o reboque?

Sim. Se o proprietário se apresentar antes que o motorista inicie a saída, a remoção pode ser evitada. Mas a multa pela infração de trânsito é efetuada de qualquer maneira.

FONTE: CET