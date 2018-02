Realizar saques com segurança

Evite conversar com pessoas estranhas na fila (dentro ou fora do banco), principalmente sobre dinheiro. Caso tenha dificuldades em operar o caixa eletrônico, peça ajuda a um

funcionário da agência. Observe se as pessoas que estão atrás de você na fila respeitam os limites das faixas que garantem a privacidade no uso dos caixas eletrônicos.

2. Que outras observações são importantes?

Não demore no interior dos caixas eletrônicos, planeje a operação desejada, nunca exiba o dinheiro em público. Evite colocar o dinheiro em locais de fácil acesso, como bolso, sacola, etc. Sempre olhe em volta antes de entrar e sair do banco para ver se há pessoas com atitudes suspeitas. Se necessário, chame a polícia ou o segurança do banco.

3. Que cuidados devo ter no caixa eletrônico?

Evite sacar grandes quantias. Se for necessário, entre em contato com a agência e faça o saque em local reservado. Evite contar dinheiro em público e só faça pagamentos em dinheiro se o valor for pequeno.

4. E no caixa eletrônico externo?

Verifique se o equipamento está ativo. Se estiver inoperante, não insira o cartão. À noite, prefira caixas instalados em locais iluminados e com maior circulação de pessoas. Vá com alguém de sua confiança.

Fonte: Polícia Militar