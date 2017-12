Reajuste de até 1.494% do IPTU é alvo de ações

Moradores e veranistas tentam barrar na Justiça o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em São Sebastião, litoral norte paulista, que teve reajuste de até 1.494%. Ações conjuntas e individuais estão sendo protocoladas na Justiça local, Tribunal de Justiça e Ministério Público, além de petição via internet, que até ontem às 16h reunia 524 adesões. Os moradores também questionam a legitimidade da votação do projeto na Câmara Municipal e a ausência de audiências públicas sobre a questão.