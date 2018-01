Reajuste de 6.5% evita greve de lixeiros A operação-padrão de coleta de lixo e varrição de ruas, iniciada pelos lixeiros e garis no dia 22, foi suspensa ontem. A categoria aceitou a proposta das empresas de reajuste de 6,5% sobre as remunerações mensais e benefícios. Desde sexta-feira, os coletores de lixo deixaram de fazer horas extras, reduzindo a jornada de trabalho, segundo o sindicato, de 13 para 8 horas, como preparação para a greve que começariam hoje. A elaboração da nova proposta feita pelas empresas durou toda a tarde de ontem, mas não contempla o plano de saúde e a redução na jornada de trabalho - outras reivindicações da categoria. O sindicato que representa as empresas de limpeza não se pronunciou sobre o assunto.