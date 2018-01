Reajuste até 2016 vira entrave para a aprovação Um dos entraves para a tentativa frustrada de aprovação do aumento do IPTU ontem na Câmara Municipal foi a questão dos resíduos do reajuste do imposto que ficarão para depois de 2014. Isso porque o contribuinte cujo imóvel teve valorização superior a 20%, no caso do teto residencial, e 35%, no caso do comercial, segundo a nova Planta Genérica de Valores (PGV), pagará a diferença diluída em 2015 e 2016.