Reação à multa por 'pancadão' causa morte em Piracicaba

SOROCABA – Um grupo de jovens entrou em confronto com guardas municipais que multavam carros com som alto na frente de uma boate, na madrugada desta terça-feira, 9, em Piracicaba, interior de São Paulo. Houve disparos e o jovem Anderson Luís do Prado Donato, de 26 anos, foi atingido por um tiro. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Um carro da Guarda Municipal foi depredado.

Uma lei proíbe o 'pancadão', volume de som excessivamente alto nos carros, na cidade. Atendendo a denúncia de moradores da Vila Rezende, onde fica a boate, um agente de trânsito foi até o local. Quando tentou multar os veículos, ele foi hostilizado e pediu apoio à Guarda Municipal. Conforme relato dos guardas à Polícia Civil, quando eles passaram a apoiar o trabalho do agente, algumas pessoas atiraram latas e garrafas de cerveja. Em seguida, alguns jovens teriam partido para cima dos guardas.

Um GM relatou que, após ser derrubado, um rapaz tomou seu revólver. Ao tentar reaver a arma, houve um disparo. O tiro acertou Donato, que não estaria envolvido diretamente na briga. Ele foi socorrido pelos próprios colegas e levado ao pronto-socorro do bairro Sorocamirim, onde foi constatado o óbito. Ainda segundo o guarda, o suspeito que o atacara conseguiu fugir, mas teriam ocorrido outros disparos durante a confusão.

A arma do GM foi apreendida, assim como um revólver com numeração raspada que, segundo os guardas, teria sido deixado no local. A ação da GM causou revolta e a viatura foi atacada a pedradas. A Polícia Civil foi ao local, mas não conseguiu localizar testemunhas. As pessoas que deixaram o jovem ferido no pronto-socorro não se identificaram. Na manhã desta terça-feira, 9, a polícia ainda buscava testemunhas da ocorrência.