Ratos causaram mortes em 2004 e 2005

Entre o fim de 2004 e o início de 2005, outros 30 animais do Zoológico de São Paulo morreram por conta de uma doença rara transmitida pelos ratos - a encefalomiocardite. Os fatos - e as conclusões da perícia - foram confirmados em abril de 2007 ao Conselho Estadual do Meio Ambiente - por meio de carta.

A virose que atacou os bichos nunca havia sido registrada entre os animais selvagens do Brasil. Mas, antes do diagnóstico da doença, a polícia já tinha informações de que existia uma superpopulação de ratos no zoológico. À época, a administração descartou relação entre as duas sequências de morte de animais.

Logo após a série de mortes iniciada em 2004, a Fundação enfrentou um clima de desconfiança da comunidade internacional, o que dificultou o intercâmbio de animais. Uma leva de cachorros africanos chegou a ter a importação negada.