O rapper Cláudio Márcio de Souza Santos, o Speed, de 37 anos, foi encontrado morto a tiros na madrugada de anteontem, no bairro de São Lourenço, em Niterói, na região metropolitana do Rio, junto ao corpo de um homem de cerca de 30 anos não identificado. Os corpos estavam perto da entrada da Favela do Sabão. Speed fez sucesso na Europa ao lado de Black Alien e já gravou com Marcelo D2 e Fernanda Abreu.