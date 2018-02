Rapper acusa vigias do Metrô de racismo O rapper e produtor musical William Oliveira Santos, conhecido como PretoWill, de 25 anos, acusa de racismo e agressão corporal dois seguranças do Metrô de São Paulo. O caso teria acontecido na Estação Campo Limpo, da Linha 5-Lilás, na zona sul. O músico, que registrou a ocorrência no 37.º DP, diz que seu braço esquerdo foi puxado pelos agentes, o que causou uma luxação.