Raposo terá interdição parcial por duas semanas para obras

SOROCABA - A rodovia Raposo Tavares (SP-270) terá interdições a partir de hoje, segunda-feira , por períodos de até uma hora para obras de duplicação no trecho entre Capela do Alto e Itapetininga, na região de Sorocaba. A interdição ocorrerá até o dia 26 próximo. A concessionária vai adotar o sistema "pare e siga" das 7 às 17 horas em alguns trechos, entre o km 135,2 e o km 149.

Durante a operação, o trânsito vai fluir por uma única pista, enquanto a outra permanece interditada. O tempo de parada dependerá do volume de tráfego. A operação será suspensa em caso de chuva. Os motoristas devem estar atentos à sinalização.

A rodovia está sendo duplicada entre Araçoiaba da Serra e Itapetininga, em um total de 42,9 quilômetros. Além da segunda pista, estão sendo construídos 18 viadutos e pontes e 11 dispositivos de acesso e retorno. O investimento de R$ 216 milhões é bancado pelos pedágios.

Neste sábado, 5, a concessionária liberou para o tráfego um trecho de 8,7 quilômetros de duplicação na rodovia, na altura de Alambari. O trecho, do km 137,3 ao km 146, faz parte do segundo lote de obras. O restante das obras de duplicação, do km 132,6 (Capela do Alto) ao km 158,4 (Itapetininga), será concluído até junho deste ano.