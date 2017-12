Raposo Tavares tem 10 km de congestionamento após obras e acidente

SÃO PAULO - Obras realizadas durante a madrugada, além de um acidente no início da manhã, provocaram um longo congestionamento no sentido São Paulo da Rodovia Raposo Tavares, entre Cotia e a capital, no horário de pico da manhã desta quarta-feira, 28. As filas de veículos passaram de 10 quilômetros por volta das 7 horas. Às 9 horas, o trânsito tinha ainda alguns trechos lentos.

Os trabalhos de manutenção bloquearam duas faixas, da 1 hora até por volta das 5 horas, conforme o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER-SP). Logo depois que a estrada foi liberada, um motociclista sofreu ferimentos leves ao cair na pista, no quilômetro 18, após o cruzamento com o Rodoanel.