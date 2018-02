Raposo Tavares é parcialmente liberada em Sorocaba, no interior de SP

SÃO PAULO - As pistas marginais da Rodovia Raposo Tavares foram liberadas nos dois sentidos por volta das 10h15 desta quarta-feira, 3, na altura do km 97, em Sorocaba, no interior de São Paulo. As pistas expressas permanecem bloqueadas.

Veja também:

Acompanhe a situação do trânsito em São Paulo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Às 5h35, um caminhão que seguia em direção à capital com a caçamba erguida, bateu contra uma passarela e causou a queda da estrutura na pista. Uma Kombi e um ciclista foram atingidos. Duas pessoas morreram. Às 10h30, segundo informou a concessionária Viaoeste, responsável pelo trecho, os motoristas não enfrentavam lentidão.

Como alternativa, é possível utilizar um desvio na altura do km 98 para quem segue para a capital e no km 92 no sentido contrário. Não há previsão de liberação das pistas expressas da rodovia.