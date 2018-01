Raposo Tavares bloqueada entre os km 511 e 560

Ricardo Valota, do estadao.com.br

A Rodovia Raposo Tavares segue interditada em ambos os sentidos no quilômetro 536, em Martinópolis (SP), região oeste do estado, em razão do alagamento da pista ocorrido às 8 horas de terça-feira, 29, após a abertura das comportas da barragem de uma pequena central hidrelétrica existente na região.

Em razão da chuva que atinge a região, havia o risco da barragem não suportar o volume de água. Com a abertura das comportas, o nível do rio Laranja Doce - afluente do rio Paranapanema - subiu muito, ocorrendo o transbordamento e consequentemente o alagamento da rodovia.

Às 6 horas desta quarta-feira, a Concessionária Auto Raposo Tavares (CART) informou que não há previsão de liberação pois ainda chove bastante naquela região do estado.

Desvio

Quem segue no sentido interior deve acessar a Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457) no quilômetro 511 da Raposo Tavares e seguir até a cidade de Rancharia, onde a viagem segue pela Rodovia Homero Severo Lins (SP-284) até Martinópolis.

A partir deste ponto, o motorista deve acessar a Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) para sair enfim no quilômetro 560 da Raposo Tavares. No sentido capital, o desvio é o mesmo, mas no sentido contrário, ou seja, entre os quilômetros 560 e 511 da Raposo Tavares.