Dois jovens acusados de assaltar um ônibus com um revólver em Realengo, na zona oeste do Rio, foram presos ontem. Um deles, J.S.G. (foto), é o mesmo que, em 2008, teve 70% do seu corpo queimado e acusou cinco militares de lhe terem jogado ácido. Na época, uma experiência mostrou que a combinação de gás de pimenta com a descarga elétrica de cassetetes pode gerar fogo. O rapaz foi transferido para a Polinter.