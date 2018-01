Rapaz se suicida após balear namorada e sogra no Jaçanã

SÃO PAULO - Alessandro Santos Rodrigues, 19 anos, cometeu suicídio após balear a namorada e a sogra na madrugada desta segunda-feira, 14, no Jaçanã, zona norte da capital. Sara Alves da Costa, 18 anos, está internada em estado grave e sua mãe, Francisca, não corre risco de vida.

O rapaz teria ficado transtornado após Sara terminar o namoro de cerca de um ano na sexta-feira, 11. Eles moravam na mesma rua e se conheciam desde crianças, segundo vizinhos.

Alessandro, que já havia sido preso por porte ilegal de arma, foi até a casa de Sara, na Rua Bahia dos Pássaros, nº 300, e iniciou uma discussão por volta da 0h30, de acordo com a polícia. A mãe da garota interveio e ele sacou um revólver calibre 22 e atirou - a bala pegou de raspão na cabeça da mãe e atingiu a cabeça de Sara. Após ver as duas feridas, Alessandro teria atirado na própria cabeça.

O rapaz chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. A garota, ferida com gravidade, foi levada para o hospital São Luiz Gonzaga e transferida para o hospital do Mandaqui. Sua mãe segue internada em estado estável no hospital São Luiz Gonzaga. O caso foi registrado no 73º DP (Jaçanã).