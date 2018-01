Rapaz pula nu de janela para salvar moto Um jovem de 24 anos que ia entrar no banho pulou pelado da janela do primeiro andar de uma casa para impedir que a moto do irmão fosse roubada, na noite de quarta-feira, em Santos, na Baixada Santista. O empresário e bacharel em Direito Silvino José Hummel Júnior quebrou os dois tornozelos e sofreu uma luxação no pulso direito, mas impediu o furto. Os dois ladrões fugiram.