Rapaz morre durante festa universitária

RIBEIRÃO PRETO

Um aluno de curso técnico morreu na noite de anteontem atropelado por um caminhão que vendia cerveja durante a Taça Universitária de São Carlos (Tusca), festa na cidade do interior.

O acidente foi por volta das 21h, na Avenida Getúlio Vargas, durante o corso, trajeto de trio elétrico pelas ruas de São Carlos. Na hora do acidente, 10 mil pessoas acompanhavam o corso.

Segundo a polícia local, Oliveira teria caído entre os eixos das rodas do caminhão após levar um soco em uma briga. O delegado Caio Gobatto diz que um irmão do estudante, que o acompanhava na hora, é a principal testemunha. "Ele está em estado de choque e vamos esperar que se acalme para ouvir sua versão."

Para o assessor do Tusca, Samuel Prisco, não se pode condenar a organização do evento. "São pessoas que não souberam se comportar", afirmou. Em 2010, na mesma festa, o estudante Ricardo Iawashi, de 21 anos, foi encontrado morto em um córrego após participar do corso.