Rapaz morre ao ser atingido por raio O auxiliar de escritório Elivelton Miranda do Nascimento, de 21 anos, morreu na noite de anteontem, ao ser atingido por um raio quando jogava futebol em Piratininga, no interior paulista. Outros 13 jogadores caíram no gramado e um, que estava perto de Nascimento, teve ferimentos graves. / SANDRO VILLAR