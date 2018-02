Rapaz mata irmão mais velho e esconde corpo no banheiro na zona leste de SP

SÃO PAULO - O pedreiro Alexandre da Silva, de 21 anos, acusado de matar o próprio irmão a facadas e esconder o corpo no banheiro, foi preso, por volta das 19h30 de segunda-feira, 15, após ser denunciado pelo proprietário do imóvel onde reside, na região de São Mateus, na zona leste de São Paulo.

Morando de aluguel na parte superior de um sobrado, na Travessa Escrito nas Estrelas, no Jardim da Conquista, os dois irmãos, segundo testemunhas, discutiam muito, mas, por volta das 22 horas de sábado, 13, o bate-boca foi atípico após Railton da Silva, de 22 anos, embriagado, ser forçado a entrar em casa pelo irmão, que também teria consumido álcool. Os donos do imóvel, que moram no piso inferior, teriam ouvido toda a discussão e percebido que Alexandre e o irmão haviam entrado em luta corporal.

Como era domingo e Raílton sempre aparecia, os vizinhos desconfiaram da ausência do rapaz, ainda mais depois da briga do final da noite. Por volta das 18h30, já cansados de ouvir de Alexandre que o irmão dele havia saído, o dono do imóvel resolveu acionar a Polícia Militar, pois o rapaz negava-se a abrir a porta do quarto. No momento em que policiais militares do 38º Batalhão entraram no cômodo, encontraram o corpo da vítima no banheiro, uma espécie de suíte, debaixo da pia.

Levado para o 49º Distrito Policial, de São Mateus, Alexandre disse que perdeu a cabeça, pois mais uma vez apanhou do irmão e resolveu matá-lo com duas facadas, uma na barriga e outra em um dos braços. Após ferir Raílton, o assassino arrastou o irmão até o banheiro, onde a vítima, segundo o acusado, teria agonizado até a 1 hora da madrugada.

Os policiais afirmaram que o pai dos rapazes mora em Carapicuíba, na Grande São Paulo, e que a mãe deles já morreu e residia em Minas Gerais. Alexandre foi autuado em flagrante por homicídio.