Rapaz faz 18 anos, ganha voo de presente e morre

O instrutor Rafael Giacon Cunha, de 22 anos, e seu aprendiz João Henrique Mendonça, de 18, morreram às 15h40 de ontem na queda de um monomotor, próximo do aeroclube de Bragança Paulista, a 83 quilômetros de São Paulo.

A aeronave caiu logo após decolar e pegou fogo. Os corpos dos dois jovens ficaram carbonizados.

Segundo informações da prefeitura, Mendonça tinha ganhado o voo de presente de aniversário - ele completou 18 anos na quinta - e foi levado ao aeroporto pela família. O pai do rapaz, que do solo acompanhava a decolagem, viu o acidente e sofreu ataque cardíaco. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e permanecia internado num hospital da cidade no início da noite.

De acordo com a Polícia Militar, amigos de Mendonça disseram que ele queria ser piloto e faria um voo de reconhecimento para iniciar o curso. O avião deveria fazer um percurso de treinamento pelas imediações da cidade. A aeronave era um P-56, conhecido como Paulistinha, muito usado para a instrução de novos pilotos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Funcionários do aeroclube contaram que as condições do tempo eram boas. A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que as causas do acidente serão investigadas e, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a situação da aeronave era regular. O avião tinha passado por manutenção recente, mas uma possível falha mecânica não é descartada. O mesmo avião teria sofrido um acidente em 2004, após problemas na decolagem. Naquela ocasião, duas pessoas ficaram feridas.

A perícia do acidente deve ser concluída em 60 dias.