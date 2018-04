Rapaz é preso com 3 armas e 50 quilos de cocaína na zona norte de SP

SÃO PAULO - Cerca de 50 quilos de cocaína, e três armas - duas pistolas calibres 380 e 9mm e um revólver calibre 38 - foram apreendidos, por volta das 21h30 de domingo, 1, com um rapaz, de prenome Francisco, de 30 anos, no interior de uma das residências da Rua Coronel Gonzaga de Carvalho, no Jardim Primavera, região do Limão, na zona norte da capital paulista.

O vizinho do acusado, ao ter a porta de casa atingida por um dos tiros que foram disparados na rua por Francisco, armado com o revólver, ligou para o 190. Policiais militares da 2ª Companhia do 9º Batalhão foram para o local e detiveram o rapaz - que aparentemente estava sob efeito de entorpecente - ainda na rua e entraram com ele na residência, onde encontraram as duas pistolas e a suposta droga, acondicionada em um tonel, tudo guardado dentro de um armário.

Segundo os policiais, a pistola calibre 380 pertence a um policial militar e teria sido roubada, não se sabe ainda se pelo mesmo rapaz detido. Ele não teria passagem pela polícia; e a casa, segundo a PM, vinha sendo utilizada como ponto de venda de droga. O resultado do exame pericial na suposta cocaína encontrada na casa não havia sido divulgado até as 3h45 desta madrugada.

Dependendo do relatório que será enviado pelo Instituto de Criminalística, Francisco, além de porte ilegal de arma e disparo de arma de fogo, poderá ser autuado em flagrante também por tráfico de drogas. O caso foi encaminhado para o 13º Distrito Policial, da Casa Verde.