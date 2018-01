Rapaz é detido com dinamite na zona leste

Duas bananas de explosivos foram apreendidas na sacola de um rapaz de 18 anos, na madrugada de ontem, a cerca de 250 metros do 68.º DP (Lageado), zona leste. Everton Camargo da Silva foi preso após policiais receberem denúncia de que um homem estava a caminho da delegacia para cometer um atentado. Silva, que já tem passagem por agressão, disse aos policiais que havia achado as dinamites na rua e iria jogá-las no lixo. Em seguida, mudou o depoimento e afirmou que tentaria vendê-las por R$ 150.