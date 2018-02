Rapaz é assaltado e colocado em porta-malas de carro na zona norte de SP

SÃO PAULO - No final da noite de terça-feira, 18, o proprietário de um Audi A-3 preto foi mantido refém por assaltantes dentro do porta-malas de um Celta, utilizado pela quadrilha, após ser dominada próximo da residência dele, na Rua Parapuã, na Vila Brasilândia, zona norte da capital paulista.

Segundo a polícia, eram quatro bandidos. Dois deles fugiram no carro da vítima; já a outra dupla colocou o rapaz no banco traseiro do Celta e depois transferiu a vítima para o porta-malas, abandonando-a próximo à quadra da escola de samba Rosas de Ouro, na Freguesia do Ó.

Os outros dois assaltantes fugiram com o Audi, levando um notebook e cerca de R$ 3 mil do rapaz. Após ser libertado pelos ladrões, ele acionou a Polícia Militar, que cruzou com os suspeitos na Marginal do Tietê. Os criminosos ainda tentaram fugir, mas foram detidos e levados para o 7º Distrito Policial, da Lapa.

Nenhuma arma foi encontrada com a dupla. A vítima recuperou o veículo, mas sem vários acessórios, que foram retirados pelos bandidos, um deles de 16 anos. O outro, de 25 anos, não portava documentos e disse aos policiais que se chama Vitor Hugo Souza Denis. De acordo com os policiais, a identificação fornecida pelo assaltante é de um criminoso que já tem passagem por roubo.