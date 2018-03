Rapaz confessa assassinato dos pais no ABC

Quando os policiais chegaram na casa, na Favela do Limpão, no Jardim Regina, Martins já não estava no local. Segundo a Polícia Civil, a mulher foi encontrada degolada e o marido estava caído de bruços no chão, sobre uma poça de sangue.

Os investigadores não encontraram sinais de luta dentro da casa e as gavetas dos móveis do andar superior estavam abertas. Foram encontrados roupas, joias e objetos ensanguentados do casal nos fundos da casa do filho.