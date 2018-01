Rapaz atropela quatro pessoas e duas morrem em Jaú

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após um atropelamento em Jaú, no interior de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 9. O acidente aconteceu por volta das 3h30, quando um Honda Civic e um Gol colidiram na Avenida Isaltino do Amaral Carvalho, no Jardim Diamante.

Segundo o boletim de ocorrência, após a colisão, o Honda Civic, conduzido por Paulo Eduardo Veratti Diz, de 22 anos, atropelou quatro pessoas que estavam na calçada.

Natan Jonas Badin, de 18 anos, morreu no local e Heikson Gustavo Franco da Silva, de 17 anos, faleceu no hospital. Os feridos, entre eles o motorista do Gol, foram levados para a Santa Casa da cidade pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

O motorista foi preso em flagrante e se recusou a recolher sangue para fazer exame de dosagem alcoólica. Ele foi liberado após pagamento de fiança de R$ 1.200 e responderá por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.