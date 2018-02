Rajadas de vento fazem SP ter sensação térmica de -4ºC na madrugada

SÃO PAULO - O início da manhã na capital paulista nesta quinta-feira, 4, foi de tempo frio com temperaturas inferiores a 10ºC. Às 6 horas, o Aeroporto do Campo de Marte, localizado na zona norte da cidade, registrou temperatura de 7ºC, mesma temperatura registrada no Mirante de Santana às 5 horas.

Durante a madrugada, as rajadas de vento fizeram com que a sensação térmica ampliasse a sensação de frio. Às 2 horas, a temperatura registrada em Congonhas, na zona sul, era de 8ºC, mas devido aos ventos de até 40km/h registrados a sensação térmica era de -4ºC. A menor temperatura de hoje foi registrada as 4h50, em Parelheiros, na zona sul, com 5º.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), no meio do dia o sol aparece e eleva a temperatura, que não deve passar de 18ºC. Apesar das aberturas de sol, o tempo volta a esfriar rapidamente no fim da tarde. Não há previsão de chuva.