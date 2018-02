Raios mataram 89 pessoas em 2010; 12 em São Paulo No ano passado, 89 pessoas morreram após serem atingidas por raios no Brasil. O levantamento foi divulgado ontem pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e traz um número menor que a média da última década, de 132 vítimas por ano. O maior número de mortes por raios aconteceu no Estado de São Paulo, com 12 casos em 2010. A maioria ocorreu entre setembro e dezembro.