Raio mata um e fere três pescadores em Iguape-SP

Um pescador morreu e três ficaram feridos nesta manhã em Iguape, no litoral sul de São Paulo, ao serem atingidos por um raio. Segundo testemunhas, eles estavam se preparando para pescar, na praia da Barra do Ribeira, próximo à foz do Rio Ribeira, quando foram surpreendidos por uma forte chuva seguida de trovões. Um dos raios atingiu o barco onde estavam.

Antonio Gomes Pinto, de 51 anos, morreu. Os outros três pescadores foram socorridos e levados para o Hospital Regional de Pariquera-Açu. Dois deles tiveram pequenas queimaduras e já receberam alta. Uma terceira vítima foi transferida em estado grave para um hospital de São Paulo.