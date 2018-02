Raio mata três pessoas na zona leste da capital

SÃO PAULO - Três homens morreram nesta sexta-feira, 7, ao serem atingidos por um raio no Tatuapé, zona leste da capital paulista. O temporal registrado em São Paulo também deixou quatro regiões em estado de atenção e houve alagamentos.

Segundo informações iniciais da Secretaria Municipal de Saúde, três homens estavam na Rua São Felipe, por volta das 18h40, quando foram atingidos pela descarga elétrica. A Polícia Militar e os bombeiros foram acionados e prestaram os primeiros socorros às vítimas, que foram encaminhadas ao pronto-socorro municipal da região.

Eles tiveram queimaduras graves e, pouco depois das 20 horas, foram confirmadas as mortes por parada cardiorrespiratória. Sem documentos, as vítimas não haviam sido identificadas até as 21 horas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Granizo. Depois de registrar média de 30°C, a capital paulista teve chuva de granizo na tarde desta sexta. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o fenômeno começou por volta das 17h30 na região do Parque Novo Mundo, zona norte, e na região central, em bairros como Cambuci e Sé.

Quatro regiões de São Paulo - centro, Mooca, Ipiranga e Vila Mariana - entraram em estado de atenção para alagamentos no mesmo horário. De acordo com imagens de radar meteorológico, a precipitação foi de moderada a forte. As pancadas de chuva causaram seis pontos de alagamento. Mesmo assim, o trânsito ficou dentro da média, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

As linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô operaram com velocidade reduzida por causa de água nos trilhos. Por volta das 19 horas, a precipitação diminuiu e a operação voltou ao normal. / JÚLIA MARQUES e MÔNICA REOLOM