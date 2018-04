Raio mata adolescente no Guarujá

Um adolescente de 13 anos morreu na tarde de ontem, no Guarujá, litoral sul, após ser atingido por um raio, durante temporal. O garoto, de Guaxupé, interior de Minas Gerais, passeava com familiares no calçadão da Praia da Enseada. A mãe e um tio também foram atingidos, sem gravidade, mas o pai, de 62 anos, teve de ser encaminhado para o Hospital Santo Amaro, onde estava internado até a noite de ontem. Seu estado era grave.

Outros dois turistas de Ribeirão Preto, que também passeavam pelo calçadão, foram atingidos por raios. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 1.465 raios caíram na tarde de ontem, no período das 13h às 17h, na região da Baixada Santista. Só em Santos, foram mais de 400.

Segundo informações da Defesa Civil, árvores foram derrubadas com a força dos ventos. Na região central da cidade, o teto de um sobrado, que estava desocupado, caiu, atingindo um homem que passava pelo local. Ele foi ferido na perna e no ombro e removido para o Hospital Ana Costa. Imediatamente após o acidente, os guarda-vidas que atuavam na orla do Guarujá recomendavam aos banhistas que se afastassem das praias e evitassem se proteger sob as árvores, que funcionam como para-raios.

Aumento. A incidência de raios cresceu não só na Baixada Santista, no ano passado, mas em uma série de cidades com mais de 200 mil habitantes.

Especialistas acreditam que o aumento seja causado pela alta taxa de urbanização, apontada como responsável por tempestades cada vez mais intensas. Dados dos satélites mostram que o Brasil lidera o ranking de incidência de raios, com 57 milhões de ocorrências por ano. O segundo país é a República do Congo, com 43 milhões, seguido pelos Estados Unidos, com mais de 35 milhões de ocorrências anuais.