Raio causa morte de 12 vacas em distrito de São José do Rio Preto

SOROCABA - Um raio causou a morte de doze vacas leiteiras, nesta sexta-feira, 29, no distrito de Talhado, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O acidente aconteceu em uma propriedade rural produtora de leite. Como chovia e fazia frio, os animais se reuniram sob uma mangueira frondosa para se abrigar da chuva. A descarga elétrica atingiu a árvore e fulminou as vacas que estavam sobre o solo molhado.

De acordo com o pecuarista Antonio Carlos Prato, dono do plantel, dez vacas eram matrizes selecionadas e estavam prenhas. As outras duas estavam amamentando e deixaram bezerros novos. Ele calculou o prejuízo em pelo menos R$ 30 mil. Os animais mortos foram encaminhados para descarte. Outros 46 bovinos que estavam no mesmo piquete nada sofreram.

De acordo com o veterinário Francisco Dalbon, esse tipo de acidente é comum em áreas rurais. Quando chove, os animais buscam abrigo sob árvores que, se altas e isoladas, atraem raios. Nas propriedades onde não há para-raios instalados, o ideal é cercar as árvores isoladas para evitar a aproximação dos animais durante a chuva.