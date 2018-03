Raio atinge trilhos e para Metrô de SP por 20 minutos

SÃO PAULO - Um raio atingiu os trilhos do pátio Jabaquara (Linha 1-Azul) do Metrô, na zona sul de São Paulo, e interrompeu a circulação de trens entre as estações São Judas e Jabaquara por vinte minutos. Segundo o Metrô, a descarga afetou a alimentação elétrica e desenergizou o trecho entre as estações. Com isso, as composições ficaram paradas entre 13h37 e 13h57. A circulação foi normalizada gradativamente.