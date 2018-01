Raio atinge pré-escola e fere alunos no Morumbi Duas crianças e dez adultos ficaram feridos após a queda de uma árvore atingida por um raio na pré-escola Roberto Burle Marx, no Morumbi, zona sul de São Paulo, durante a chuva da tarde de ontem. A árvore caiu sobre uma marquise que protegia pais e alunos que se preparavam para voltar para casa. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, as vítimas sofreram ferimentos leves e logo foram socorridas por equipes dos bombeiros e do Samu. Depois do acidente, as aulas prosseguiram normalmente.